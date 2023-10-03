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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام رخيص جدا يحفز الكولاجين ويقى من السرطان

الكولاجين
الكولاجين

يعد الكولاجين هو العنصر الاساسي في بناء خلايا العديد من أجهزة الجسم

وفقا لما جاء في موقعeatingwell يعد الكولاجين هو المحفز الرئيسي لتجديد خلايا البشره والحفاظ على الشباب والوقاية من أمراض الشيخوخة 

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يعد الكولاجين من العناصر التي تتوفر في الطعام بشكل طبيعي سواء في النباتات او الحيوانات ولكن للأسف معظمها باهظ الثمن ولكن هناك فيتامين يحفز الكولاجين ويحمى من السرطان وموجود في أطعمة رخيصة وهو فيتامين سي 


ويعد الجرجير هو مصدر جيد لفيتامين C ويحتوي هذا المغذي على قائمة طويلة من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم إنتاج الكولاجين للحفاظ على صحة الشعر والأظافر والجلد والمفاصل. يتمتع فيتامين C أيضًا بخصائص تعزيز المناعة وعلاج الجروح.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد فيتامين C أيضًا في درء الجذور الحرة التي قد تلحق الضرر بخلايا الجسم عن طريق منع تكوين بعض المركبات المسببة للسرطان. وجد التحليل التلوي للدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين C، في المقام الأول من الخضروات والفواكه، قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

فيتامين سي الشيخوخة امراض الشيخوخة إنتاج الكولاجين تجديد خلايا البشرة تعزيز المناعة يحمى من السرطان

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