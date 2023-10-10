أستاذ جراحة: بعض تشوهات الجنين يمكن علاجها

أكد الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الأزهر، أنه إذا كان الجنين مصابا بتشوهات يتم اتخاذ قرار من الدكتور المعالج ودار الإفتاء بإجهاض الأم لأن الجنين يعيش بتشوهات وستكون هناك احتمالية وفاته بعد الولادة.

وقال أحمد الشامي خلال لقائه ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض التشوهات للجنين يمكن التعامل معها بعد ولادته، ويمكن علاجها.



وتابع أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الأزهر، أنه على الأم أن تتابع جنينها قبل الولادة عن طريق عمل سونار ثلاثي أو رباعي أو خماسي الأبعاد وتتابعه أثناء الحمل.