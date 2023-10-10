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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل| إعلام أمريكي: واشنطن قد ترسل حاملة طائرات ثانية لسواحل إسرائيل

حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن قد ترسل حاملة طائرات ثانية لسواحل إسرائيل. 

الصحة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي 

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، قد أكدت أن المستودعات فرغت بالكامل، وسوف تكون هناك كارثة إذا لم تصل مساعدات إنسانية عاجلة، وأهمها كل الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وقالت «مي كيلة» خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية": نتمنى فتح معبر رفح لوصول المساعدات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوجه له وللمصريين كل الشكر، والشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أن حصيلة الشهداء حتى الآن ليست دقيقة، فالأرقام الحالية هي أرقام الحالات التي وصلت مشافي غزة، بينما هناك شهداء ومصابين مازالوا تحت الأنقاض.

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