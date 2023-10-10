إبراهيم عيسى: شعب غزة يرفض الخروج من أرضه ويدفع الدماء لأجل قضيته

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب الفلسطيني هم أصحاب الحق العادل والشعب المحتل من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الشعب الفلسطيني هم أصحاب المطلب الشرعي.



وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن شعب فلسطين يعانون طوال فترة الاحتلال من جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، موضحًا أننا أشقاء للشعب الفلسطيني في الدم واللغة والدين والثقافة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينة هي حق واضح واعدل قضية في التاريخ وشرعيتها هو أمر واضح للجميع.

شعب غزة يرفض الخروج من أرضه

وتابع: "المقاومة الفلسطينية دخلت المستوطنات الإسرائيلية وانتشرت في فلسطين المحتلة في غفلة من الجيش الإسرائيلي"، مؤكدا أن شعب غزة يرفض الخروج من أرضه ويدفع الدماء من أجل الاستمرار في أرضه.