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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل بدء التمرين.. فحوصات طبية عليك إجراؤها

تمارين رياضية
تمارين رياضية

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي أنه قبل بدء برنامج تمرين جديد أو مكثف، من المهم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من أن صحتك العامة جيدة وأن جسمك قادر على التحمل البدني.

وأوضح استشارى الكلي لـ صدى البلد الفحوصات التي يمكن أن تكون ضرورية تختلف بناءً على العمر والحالة الصحية الحالية والأهداف الرياضية المرجوة. إليك بعض الفحوصات المشتركة التي قد تكون مهمة:

1. فحص طبي عام: يتضمن فحصًا شاملاً للحالة الصحية العامة، وقياس الضغط الشرياني، وفحص النظر والسمع، وفحص الأذن والأنف والحنجرة، وتقييم الجهاز القلبي التنفسي.

2. تحاليل الدم: يشمل فحص CBC (Complete Blood Count) لتقييم صحة الدم ومستويات الهيموغلوبين والكريات الحمراء والبيض، وفحص السكر في الدم للكشف عن مشاكل في السكري، وفحص الدهون في الدم (Lipid Profile) لتقييم مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

3. تخطيط القلب: يستخدم لتقييم صحة القلب والكشف عن أي تغيرات في نبضات القلب أثناء الراحة والتمرين.

4. فحص الرئة ووظائف التنفس: يمكن أن يشمل فحص القدرة التنفسية وفحص وظائف الرئة لتقييم القدرة على التحمل البدني والتنفس السليم أثناء التمارين الشاقة.

5. فحص العظام والمفاصل: يمكن أن يتضمن فحص الكثافة المعدنية للعظام (DEXA scan) لتقييم صحة العظام وفحص المفاصل للتأكد من عدم وجود إصابات أو مشاكل موجودة.

يُنصح بالتحدث إلى الطبيب المشرف على الرياضة أو الطبيب العام لتقييم حالتك الصحية الحالية وتحديد الفحوصات اللازمة قبل بدء برنامج تمرين جديد. هذا يساعد في تجنب أي مشاكل صحية وضمان سلامتك أثناء ممارسة التمارين البدنية.

التمارين الرياضية فحوصات طبية الرئة الجهاز التنفسي تمرين جديد

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