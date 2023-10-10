قيادى بحركة فتح: سياسة العقاب الجماعي مخالفة للقوانين الدولية وجريمة حرب

قال جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن الولايات المتحدة مسيرة وفقا لاهواء الدول الكبري وخاصة الولايات المتحدة الامريكية، وقد تحدث المفوض العام لحقوق الإنسان والذي تحدث بان هناك سياسية العقاب ااجماعي والتى تشكل جريمة والتي استمرت على الشعب الفلسطيني، مؤكدا وأن خفض الطائرات بالمناطق السكنية ودور العبادة وكل ما يتعلق بالحياة من مؤسسات تعليمية وثقافية هو مخالف للاتفاقات الدولية ويعد جريمة حرب الأمر الذي يحب على الجميع ان يتحدث عن سياسة العقاب الجماعي ، فهناك شلال من الدماء ينزف على أرض قطاع غزة والأراضى الفلسطينية نتيجة الإجرام التى ترتكبة حكومة الإحتلال.



وأكد، الحرازين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع على فضائية الدي أم سي، تقديم الإعلامي اسامة كمال أن هذه المؤسسة الدولية الجامعة والتى وضعت نظامها القانوني بالميثاق وفقا لقواعد القانون الدولي الإنسان او قانون حقوق الانسان والتى تنادي بيه.

لا بد ان ينتهي هذا الاحتلال

وأسترسل: تتنافي حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، وعلق حزنا :" عندما نري المشهد فكأن الدم الغالى على البشرية هو الدم الإسرائيلي والدم الفلسطيني هو الدم الرخيص" لذلك كان لا بد ان تقوم المعادلة وتكون مختلفة في هذه المرة حتي يدرك العالم بأن هذا الاحتلال وقد كان فيجيب أن ينتهي.