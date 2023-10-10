كاتب صحفى: موقف مصر لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير منذ عام 1948 وحتي هذه اللحظة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تحاول حل جذور المشكلة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن جوهر المشكلة هو أن هناك وطن محتل ولابد من حله بوجود دولة فلسطينية مستقلة علي أساس القرارات الدولية، وبالتالي هذا الحل قد لا يعجب كثير من الموجودين في أوروبا.

وتابع عماد الدين حسين، أن هناك اسطفاف أوروبي وأمريكي واضح في دعم الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، موضحاً أن هؤلاء جميعهم نسوا حقوق الإنسان الذين يتحدثون عنها دوماً.