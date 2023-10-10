برلماني سابق: القوات المسلحة السد المنيع لوقف المخطط الصهيوني

أكد النائب السابق محمد البدرشيني، أن المرحلة الحالية تحتاج لقيادة حكيمة، مضيفا أن القوات المسلحة السد المنيع لوقف المخطط الصهيوني الذي يحلمون به منذ آلاف السنين.



وأضاف محمد البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في غاية الأهمية ولابد من تصديرها على الشاشات بشكل دائم.

وتابع النائب السابق محمد البدرشيني، أن ما يحدث في قطاع غزة يؤكد أهمية الدور المصري المركزي في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تقف أمام المخططات الصهيونية.

