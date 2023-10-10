تنفذ سياسة الأمر الواقع.. تعليق ناري من أبو العينين عن مخطط إسرائيل|فيديو

ندد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، الأفعال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية تدخل العالم لوقف هذه الجرائم والانتهاكات.



وأضاف «أبوالعينين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قاة صدى البلد، أن إسرائيل ترفض كل الحلول والآذان صاغية وهذا حال كل قادة تل أبيب، يحتلون ويسرقون وينهبون، ويعتبرون ذلك حلالا وحقهم.

إسرائيل تنفذ كل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن إسرائيل تنفذ كل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وتنفذ سياسة الأمر الواقع ونسيان حدود 67 ونسيان حقوق العرب والفلسطنيين.



وأشار إلى أن هناك مبادرة تم التوقيع عليها من قبل 22 دولة وتم تقديمها لإسرائيل للجلوس على مائدة المفاوضات والعمل بحدود 67 وعودة الأرض لفلسطين إلا أن تل أبيب رفضت من أجل مواصلة جرائمها واحتلال الأرض، مبينا أن الغرب يقوم بتغيير الحقائق ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.