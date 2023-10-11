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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على معدة فارغة؟

تناول القهوة
تناول القهوة


 

تناول القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤثر على الجسم بعدة طرق. إليك بعض التأثيرات المحتملة:

1. زيادة مستوى الأدرينالين: القهوة تحتوي على الكافيين، وهو محفز يمكن أن يزيد من إفراز الأدرينالين في الجسم. الأدرينالين هو هرمون يعزز اليقظة ويحفز النشاط العصبي المركزي. قد يؤدي تناول القهوة على معدة فارغة إلى زيادة مؤقتة في مستوى الأدرينالين، مما يسبب الانفعالية والقلق وزيادة معدل ضربات القلب.

2. اضطراب المعدة: القهوة قد تسبب تهيجًا لبعض الأشخاص، وخاصةً عند تناولها على معدة فارغة. قد تشعر بآلام المعدة أو حرقة المعدة أو الغثيان. هذا يعود جزئيًا إلى تأثير الكافيين على إفراز الحمض في المعدة.

3. زيادة التبول: الكافيين يعمل كمدر للبول، وبالتالي فإن تناول القهوة على معدة فارغة قد يزيد من التبول. قد تشعر بحاجة للتبول بشكل متكرر بعد شرب القهوة.

4. تأثيرات الكافيين على الجهاز العصبي المركزي: الكافيين يمكن أن يعزز اليقظة ويحسن التركيز والانتباه. وبالتالي، تناول القهوة على معدة فارغة قد يؤدي إلى زيادة الانتباه وتحسين الأداء العقلي لدى بعض الأشخاص.

مع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن تأثيرات القهوة تختلف من شخص لآخر وتعتمد على حساسية الفرد للكافيين. إذا كنت تشعر بأي تأثيرات سلبية بعد تناول القهوة على معدة فارغة، قد تكون من الأفضل تناولها بعد تناول وجبة طعام. كما يُنصح بالاعتدال في تناول القهوة وتجنب تناولها بكميات كبيرة.

اضطراب المعدة التركيز والانتباه تأثير الكافيين تناول القهوة عدل ضربات القلب

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