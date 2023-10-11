مقطع فيديو لعروس برازيلية تبكي في حفل زفافها لسبب غير متوقع

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق التيك توك الكثير من الجدل حيث رصد 1.8 مليون مشاهدة.

ويوثق مقطع الفيديو لحظة مؤثرة لبكاء عروس والتي تحمل الجنسية البرازيلية وتدعى جيوفانا فيتال سينيس دا سيلفا وتبلغ من العمر 26 عامًا وذلك بعد ظهور عريسها في الفرح بشكل مفاجئ.



على الجانب الآخر وفقا لمقطع الفيديو التي نشرته صحيفة الديلي ميل كانت العروس تتوقع عقد قرانها عن بعد وذلك عبر مكالمة فيديو وذلك لأن شريكها يعيش في الولايات المتحدة في فلوريدا وكان من المقرر وفق للقانون البرازيلي إمكانية قيامه بالزواج بالوكالة عندما لا يكون أحد الشريكين حاضرا في حفل الزفاف.

وقد ظهرت العروس وهي تبكي و لم تستطع احتواء فرحتها عندما دخل عريسها دانيلو ألكوليا دي أزيفيدو والذي يبلغ من العمر 28 عامًا ليقوم بأحتضانها .