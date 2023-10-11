مختار غباشي: تصريحات العالم العربي يجب أن تترجم إلى أفعال|فيديو

أكد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تصريحات العالم العربي يجب أن ترتقي إلى خطورة ما تفعله إسرائيل، لافتًا إلى حل الدولتين ليس أمرًا جديدًا؛ ولكن الإشكالية توجد في الجانب الإسرائيلي الذي لا يؤمن بهذا الحل ولا يريد حل القضية الفلسطينية من الأساس.



وأضاف “غباشي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية أمل عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن هناك أطراف فاعلة مؤيدة للجانب الإسرائيلي وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتي خرجت ببيان مشترك مع عدد من الدول الأخرى منها فرنسا وانجلترا وايطاليا تدعم فيه إسرائيل، معقبًا: “بيان غير لائق”.





ولفت مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن المواقف العربية عليها أن تخرج نطاق التصريحات والتأكيدات إلى نطاق الأفعال على أرض الواقع، مؤكدًا أن العالم العربي يجب أن يخرج بتصريحات واضحة تضمن عدم قبوله بأن يتم إبادة الشعب الفلسطيني بهذا الشكل.