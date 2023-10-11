عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار غباشي: تصريحات العالم العربي يجب أن تترجم إلى أفعال|فيديو

مختار غباشي
مختار غباشي

أكد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تصريحات العالم العربي يجب أن ترتقي إلى خطورة ما تفعله إسرائيل، لافتًا إلى حل الدولتين ليس أمرًا جديدًا؛ ولكن الإشكالية توجد في الجانب الإسرائيلي الذي لا يؤمن بهذا الحل ولا يريد حل القضية الفلسطينية من الأساس.
 

txt

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

txt

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

وأضاف “غباشي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية أمل عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن هناك أطراف فاعلة مؤيدة للجانب الإسرائيلي وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتي خرجت ببيان مشترك مع عدد من الدول الأخرى منها فرنسا وانجلترا وايطاليا تدعم فيه إسرائيل، معقبًا: “بيان غير لائق”.


ولفت مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن المواقف العربية عليها أن تخرج نطاق التصريحات والتأكيدات إلى نطاق الأفعال على أرض الواقع، مؤكدًا أن العالم العربي يجب أن يخرج بتصريحات واضحة تضمن عدم قبوله بأن يتم إبادة الشعب الفلسطيني بهذا الشكل.

العالم العربى إسرائيل القضية الفلسطينية صباح البلد توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

تعليق الرحلات وسقوط مصابين.. شاهد| حريق كبير في مطار بالعاصمة البريطانية

وصول شحنة أسلحة أمريكية إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

ترشيحاتنا

العالم يلجأ لمصر.. القاهرة تؤمن المساعدات للأشقاء بغزة وتحذر من أمر خطير

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من استهداف المنشآت النووية في إسرائيل

فرنسا تحظر تظاهرتين مؤيدتين لـ فلسطين في باريس

"عهد الأمان ومفهومه".. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعد تعديلها

محلل فلسطيني لـ صدى البلد: الحرب مع الاحتلال ستطول.. ونهايتها في حالة واحدة

مسؤول فلسطيني: وقود تشغيل الكهرباء بـ غزة يكفي 12 ساعة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ