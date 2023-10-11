رغم دعمه إسرائيل.. طلب من بايدن لـ نتنياهو بشأن المدنيين في غزة

حثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقليل الخسائر بين صفوف المدنيين في قطاع غزة الذي تواصل إسرائيل قصفه في أعقاب العملية التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تحت اسم "طوفان الأقصى".

ووفقًا لما نقلته شبكة "إن بي سي" الإخبارية عن مسؤولين قولهما، إن هذا الطلب جاء خلال المكالمة الهاتفية الخاصة التي أجراها بايدن مع نتنياهو مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق، كشف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أكد له الدعم الذي سيقدمه لإسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ نتنياهو بدعم أمريكي لإسرائيل يشمل ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى اتصالًا هاتفيًا جديدًا برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحث خلاله مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

ونشر بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" صورة خلال اتصاله بنتنياهو قائلًا “لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقلت له: لو واجهت الولايات المتحدة ما شهدته إسرائيل، لكان ردنا سريعًا وحاسمًا وساحقًا".

وزعم “من حق إسرائيل وواجب عليها الرد على ما تتعرض له من هجمات وحشية واستهداف المدنيين وقتلهم عمدًا”.

فيما قال نتنياهو “لقد تحدثت مع بايدن للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب”، مدعيًا أن المقاومة تهاجم الاحتلال "بوحشية غير مسبوقة".