دعم يشمل ذخيرة وصواريخ|البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتصال بايدن ونتنياهو

كشف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أكد له الدعم الذي سيقدمه لإسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ نتنياهو بدعم أمريكي لإسرائيل يشمل ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى اتصالًا هاتفيًا جديدًا برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحث خلاله مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" “لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقلت له: لو واجهت الولايات المتحدة ما شهدته إسرائيل، لكان ردنا سريعًا وحاسمًا وساحقًا".

وزعم “من حق إسرائيل وواجب عليها الرد على ما تتعرض له من هجمات وحشية واستهداف المدنيين وقتلهم عمدًا”.

فيما قال نتنياهو “لقد تحدثت مع بايدن للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب”، مدعيًا أن المقاومة تهاجم الاحتلال "بوحشية غير مسبوقة".