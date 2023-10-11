بايدن لـ نتنياهو: لو واجهت أمريكا ما تتعرضون له لكان ردنا حاسمًا

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالًا هاتفيًا جديدًا برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحث خلاله مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" “لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقلت له: لو واجهت الولايات المتحدة ما شهدته إسرائيل، لكان ردنا سريعًا وحاسمًا وساحقًا".

وزعم “من حق إسرائيل وواجب عليها الرد على ما تتعرض له من هجمات وحشية واستهداف المدنيين وقتلهم عمدًا”.

فيما قال نتنياهو “لقد تحدثت مع بايدن للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب”، مدعيًا أن المقاومة تهاجم الاحتلال "بوحشية غير مسبوقة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في مؤتمر صحفي اليوم، دعمه المستمر لإسرائيل في حربها على فلسطين ووقوف الولايات المتحدة معها جنبًا الي جنب.

وقال “بايدن” في تصريحات له أمس الثلاثاء: "نقف جنبًا إلى جنب مع إسرائيل وسنقدم لها الدعم اللازم للدفاع عن نفسها".