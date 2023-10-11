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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأربعاء

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

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أخبار التوك شو.. تحركات جديدة بسوق الذهب.. وانخفاض أسعار السلع في هذا التوقيت

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600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2600 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2275 جنيها.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1950 جنيهات للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18200 جنيها.
     
الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب

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