أخبار التوك شو.. تحركات جديدة بسوق الذهب.. وانخفاض أسعار السلع في هذا التوقيت

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



الأرصاد تتوقع سقوط أمطار اليوم بتلك المحافظات.. تعرف عليها

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه أمس، الاثنين، كانت هناك فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد مثل: السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، واختلفت كمياتها من محافظة إلى أخرى.



600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن



يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة تشهد تحركات جديدة، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه، سجل اليوم 1920 جنيها، وعيار 21 سجل 2240 جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ600 جنيه.



نعيش بفضل تضحيات الشهداء.. دولة القانون مع كل الناس.. أبرز رسائل السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه لخريجي كلية الشرطة خلال تخريج دفعة جديدة من رجال الشرطة، اليوم الثلاثاء، :" أنتم هتتعاملوا مع مواطني مصر.. مهم جدًا نلتزم ونحترم دولة القانون مع كل الناس.. وبتمنى لكم التوفيق".



محافظ شمال سيناء: لم يعبر أحد من الفلسطينيين الحدود المصرية

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، قال إنه لم يعبر أحد من الفلسطينيين الحدود المصرية.



بلا ماء أو كهرباء أو وقود أو إنترنت.. غزة تحت حصار إسرائيلي مطبق

بات الغزيون تحت القصف وأصبحوا على الدمار، و هذه ليست الكارثة الوحيدة بل أصبحوا أيضًا بلا ماء يروي ظمأهم، وذلك بعد الأمر الفوري لوزير البنية التحتية الإسرائيلي بقطع كل إمدادات المياه عن القطاع وهو ما نفذه جنود وأغلقوا الخطوط الرئيسية.



بشرى للمزارعين.. تعرف على أسعار قنطار القطن في الصعيد وبحري

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، إنه تم البدء بمساحة إجمالية وصلت ل255 ألف فدان من خمسة أصناف تجارية منزرعة على الوجه القبلي والبحري، مشيرا إلى أنه بالوجه البحري يتم زراعة القطن بنسبة 70% من مساحة مصر، وبها أكبر الأصناف.



بينها الزيت والسكر.. 9 سلع ينخفض سعرها بعد 4 أيام بقرار الحكومة

تشهد أسعار بعض السلع ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وعلى الفور تدخلت الحكومة لخفض أسعار تلك السلع الأساسية، وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 9 سلع سينخفض سعرها بداية من السبت المقبل، وأن هذه التخفيضات ستكون بين الـ 15 لـ 25%.



وزارة الري تكشف تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، إن تحضيرات أسبوع القاهرة للمياه مستمرة، مشيرا إلى أنه يتم التدريب لكافة الجلسات وورش العمل التي سيتم عقدها فى ظل فعاليات هذا الأسبوع.