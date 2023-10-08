عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد بحوث القطن يستقبل الوفد الأفريقي بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ

صدى البلد

استقبل معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية  بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ  عشرون مبعوثًا من 12 دولة أفريقية، وذلك في أطار الزيارات العلمية الميدانية الخاصة ببرنامج إنتاج وتربية القطن ، الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية و يأتي هذا التعاون تنفيذًا لتعمليات القيادة السياسية وتوجيهات  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية  بضرورة العمل من أجل التعاون مع الأشقاء الأفارقة لنقل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءات وذلك بغرض تحقيق النفع لكافة المتدربين للوفاء بأهداف التنمية المستدامة فى القارة الافريقية.


وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن إن المعهد قام خلال الاسبوع الماضي باستقبال المبعوثين في المعهد وقام الأساتذة من المعهد وبعض الخبراء من مركز البحوث الزراعية بإلقاء محاضرات عن القطن في مصر وأفريقيا عن القطن العضوي وبرامج التربية والأمراض والآفات التى تصيب القطن وبرامج المحافظة علي الأقطان من التدهور وكيمياء الألياف والنسيج في القطن، وقد أبدى المبعوثون الاستفادة الكبيرة منها واستعدادهم لنقل هذه الافكار والخبرات لبلادهم.


وأفاد  الدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي للمعهد بأن الزيارة من ضمن نشاطها زيارة محطة غربلة التقاوي بسخا وتم الاطلاع علي ومشاهدة مراحل غربلة وتنقية وتعبئة التقاوي الجيدة، والتي بدورها توزع علي المزراعين في إطار جهود وزارة الزراعة لتوفير تقاوي ذات جودة عالية ومنتقاة في أغلب المحاصيل، ضمن الخطة الإستراتيجية للنهوض بالزراعة.

 وأوضح عمارة بأنه بعد ذلك تمت زيارة حقول انتاج القطن بالمزرعة البحثية للمعهد بسخا للاطلاع علي برامج التربية والمعاملات وتم شرح عملي للمحاضرات النظرية التي تمت خلال الاسبوع السابق، ثم توجه الوفد بعد ذلك الي محلج تقاوي الاساس بمحطة سخا لمشاهدة كيف يتم عمل الحليج والعمليات المصاحبة، ويعتبر هذا أقدم محلج تقاوي أساس في مصر، ثم توجه الوفد بعد ذلك إلى كنيسة السيدة العذراء بسخا لزيارة آثار مسار العائلة المقدسة.


كان في استقبال  المبعوثين في هذا الزيارة  الدكتور وليد بسيوني يحيي وكيل المعهد لشؤون الإنتاج و  الدكتور ياسر محمد المنسى وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب والأساتذة رؤوساء الأقسام البحثية بالمحطة ومدير محلج تقاوى الاساس ومدير محطة البحوث الزراعية ومدير محطة غربلة التقاوى والمهندسين العاملين بهما، وكاهن الكنسية والقائمين علي الخدمة بها .

و كان برفقة الوفد  الدكتور أحمد عبد المغني (رئيس بحوث تربية القطن بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها) و الدكتور مصطفي عطية عمارة (رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي للمعهد).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

لتجاوز السيناريو المؤلم.. مصر وإيطاليا تبحثان مسارا للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رسميا الوطنية للانتخابات تتسلم أوراق ترشح فريد زهران للرئاسة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

ترشيحاتنا

حسين الشحات يحرز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي

وزير التعليم يشيد بحصول 500 طالب مصري على الدرجات النهائية بإختبارات ACT

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على قطاع غزة

شاهد بكاء إمام عاشور بعد إصابته خلال مواجهة الأهلي والإسماعيلي

طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 57

بيرسي تاو يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الإسماعيلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل..كيف حطم صلاح رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

بملابس مختلفة للجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها| شاهد

غير العسل والليمون.. طرق علاج احتقان الحلق

عايدة المغاوري: قصة تعيين أول كمسارية في مصر.. تفاصيل

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ