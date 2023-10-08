معهد بحوث القطن يستقبل الوفد الأفريقي بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ

استقبل معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ عشرون مبعوثًا من 12 دولة أفريقية، وذلك في أطار الزيارات العلمية الميدانية الخاصة ببرنامج إنتاج وتربية القطن ، الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية و يأتي هذا التعاون تنفيذًا لتعمليات القيادة السياسية وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة العمل من أجل التعاون مع الأشقاء الأفارقة لنقل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءات وذلك بغرض تحقيق النفع لكافة المتدربين للوفاء بأهداف التنمية المستدامة فى القارة الافريقية.



وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن إن المعهد قام خلال الاسبوع الماضي باستقبال المبعوثين في المعهد وقام الأساتذة من المعهد وبعض الخبراء من مركز البحوث الزراعية بإلقاء محاضرات عن القطن في مصر وأفريقيا عن القطن العضوي وبرامج التربية والأمراض والآفات التى تصيب القطن وبرامج المحافظة علي الأقطان من التدهور وكيمياء الألياف والنسيج في القطن، وقد أبدى المبعوثون الاستفادة الكبيرة منها واستعدادهم لنقل هذه الافكار والخبرات لبلادهم.



وأفاد الدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي للمعهد بأن الزيارة من ضمن نشاطها زيارة محطة غربلة التقاوي بسخا وتم الاطلاع علي ومشاهدة مراحل غربلة وتنقية وتعبئة التقاوي الجيدة، والتي بدورها توزع علي المزراعين في إطار جهود وزارة الزراعة لتوفير تقاوي ذات جودة عالية ومنتقاة في أغلب المحاصيل، ضمن الخطة الإستراتيجية للنهوض بالزراعة.

وأوضح عمارة بأنه بعد ذلك تمت زيارة حقول انتاج القطن بالمزرعة البحثية للمعهد بسخا للاطلاع علي برامج التربية والمعاملات وتم شرح عملي للمحاضرات النظرية التي تمت خلال الاسبوع السابق، ثم توجه الوفد بعد ذلك الي محلج تقاوي الاساس بمحطة سخا لمشاهدة كيف يتم عمل الحليج والعمليات المصاحبة، ويعتبر هذا أقدم محلج تقاوي أساس في مصر، ثم توجه الوفد بعد ذلك إلى كنيسة السيدة العذراء بسخا لزيارة آثار مسار العائلة المقدسة.



كان في استقبال المبعوثين في هذا الزيارة الدكتور وليد بسيوني يحيي وكيل المعهد لشؤون الإنتاج و الدكتور ياسر محمد المنسى وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب والأساتذة رؤوساء الأقسام البحثية بالمحطة ومدير محلج تقاوى الاساس ومدير محطة البحوث الزراعية ومدير محطة غربلة التقاوى والمهندسين العاملين بهما، وكاهن الكنسية والقائمين علي الخدمة بها .

و كان برفقة الوفد الدكتور أحمد عبد المغني (رئيس بحوث تربية القطن بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها) و الدكتور مصطفي عطية عمارة (رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي للمعهد).