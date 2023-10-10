بشرى للمزارعين.. تعرف على أسعار قنطار القطن في الصعيد وبحري

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، إنه تم البدء بمساحة إجمالية وصلت ل255 ألف فدان من خمسة أصناف تجارية منزرعة على الوجه القبلي والبحري، مشيرا إلى أنه بالوجه البحري يتم زراعة القطن بنسبة 70% من مساحة مصر، وبها أكبر الأصناف.

وأضاف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من خلال التي قامت هذا العام لتسويق القطن وربط سعره بالأسعار العالمية، وصل سعر قنطار القطن لأكثر من 10 آلاف جنيه بالنسبة للوجه القبلي، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة عن هذا السعر فى الوجه البحري.

وتابع الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ان معهد بحوث القطن يعتبر الجهة العلمية المنوط بها تطوير القطن وإنتاج الأصناف وتوعية المزارعين من خلال الحملات القومية والمدارس الحقلية، من خلال باحثين المعهد المنتشرين على محافظات الجمهورية.