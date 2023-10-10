وزارة الري تكشف تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، إن تحضيرات أسبوع القاهرة للمياه مستمرة، مشيرا إلى أنه يتم التدريب لكافة الجلسات وورش العمل التي سيتم عقدها فى ظل فعاليات هذا الأسبوع.

وأضاف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم إستمرار التنسيق مع كافة الجهات لعرض كافة القضايا الخاصة بالمياه فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه التي تستمر لخمسة أيام.

وتابع المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، أن هذا الأسبوع يشهد جلسات كثيرة ومكثفة، لافتا إلى أن المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تهدف لتحقيق التواصل السهل بين كافة الجهات التي تشارك فى تلك الفعاليات والمنظمات الدولية.