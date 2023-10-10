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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نعيش بفضل تضحيات الشهداء.. دولة القانون مع كل الناس.. أبرز رسائل السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

السيسي لـ خريجي كلية الشرطة: نلتزم ونحترم دولة القانون مع كل الناس

السيسي : كل مواطن له ما له وعليه ما عليه إلا الشهيد
 

بدأت مهمتكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لخريجي كلية الشرطة| شاهد
 

الرئيس السيسي: الوطن عاش بفضل تضحيات شهدائنا
 

الرئيس السيسي في احتفالية أكاديمية الشرطة: لا يوجد أغلى من التضحية بالنفس
 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بنطور في أداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة للتأهيل البدني”.

ووجه حديث لخريجي كلية الشرطة خلال تخريج دفعة جديدة من رجال الشرطة، اليوم الثلاثاء، :" أنتم هتتعاملوا مع مواطني مصر.. مهم جدًا نلتزم ونحترم  دولة القانون مع كل الناس.. وبتمنى لكم التوفيق".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجميع في الدنيا، له ما له، وعليه ما عليه، إلا الشهيد، فتظل ذكراه عطرة،  من أجل ما قدمه من أجل وطنه.


وأضاف الرئيس السيسي،  أنه يحرص في جميع الحفلات الخاصة بـ الشرطة و الجيش، أن يكون هناك مشاركة من أسر الشهداء، وهذا امتان لهم.


وتابع السيسي:" يؤلمني سقوط كل شهيد في مصر، سواء من الجيش أو الشرطة، أو المواطنين العاديين".

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ كل مرة بقول الكلام ده  مفيش أغلى من النفس .. ثمن عظيم من أجل وطن عظيم”.

فيما وجه الرئيس السيسي رسالة لخريجي كلية الشرطة: “بتمنى لكم التوفيق وبدأت مهمتكم بعد ما حصلت على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب”.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لخريجيي أكاديمية الشرطة اليوم، كما قدم التحية لكل أسر شهداء مصر، خاصة بعد نيلهم الشهادة وستبقى ذكراهم عطرة.

وقال الرئيس السيسي،  نحرص في كل الحفلات سواء الشرطة أوالجيش أن يكون هناك نسبة من أسر الشهداء حاضرة تقديرا وامتنانا لما قدمه أبناؤهم.


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التضحية بالنفس لا يوجد أغلى منها، فهناك رجال ضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

وقدم التحية لـ أسر الشهداء، وأبطال رجال الشرطة.

ووجه رسالة لـ خريجي كلية الشرطة، وقال :" بدأت مهمتكم، وأتمنى لكم التوفيق".

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