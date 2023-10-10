بدأت مهمتكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لخريجي كلية الشرطة| شاهد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ كل مرة بقول الكلام ده مفيش أغلى من النفس .. ثمن عظيم من أجل وطن عظيم”.



فيما وجه الرئيس السيسي رسالة لخريجي كلية الشرطة في حفل تخرجهم، اليوم الثلاثاء،: “بتمنى لكم التوفيق وبدأت مهمتكم بعد ما حصلت على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب”.



وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.