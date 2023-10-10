وزير الداخلية: اليوم نشهد أول دفعة من خريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة حرصت على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أغراض الأمن، مشيرا إلى أنه تم تطوير ميادين التدريب وكليات ومعاهد الشرطة وفقًا لأحدث المعايير والنظم والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العملية التدريبية.

وأضاف “توفيق”، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن اليوم ولأول مرة يقف بين الخريجين أول دفعة من خريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية، وقد تم تأهيلهن بدنيًا وذهنيًا بما يؤهلن للعمل في مختلف المجالات الأمنية.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.