السيسي لـ خريجي كلية الشرطة: نلتزم ونحترم دولة القانون مع كل الناس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بنطور في أداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة للتأهيل البدني”.



ووجه حديث لخريجي كلية الشرطة في حفل تخرجهم، اليوم الثلاثاء، :" أنتم هتتعاملوا مع مواطني مصر.. مهم جدًا نلتزم ونحترم دولة القانون مع كل الناس.. وبتمنى لكم التوفيق".



وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

