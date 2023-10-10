الرئيس السيسي: الوطن عاش بفضل تضحيات شهدائنا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لخريجيي أكاديمية الشرطة اليوم، كما قدم التحية لكل أسر شهداء مصر، خاصة بعد نيلهم الشهادة وستبقى ذكراهم عطرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أنه نحرص في كل الحفلات سواء الشرطة أوالجيش أن يكون هناك نسبة من أسر الشهداء حاضرة تقديرا وامتنانا لما قدمه أبناؤهم.

بفضل تضحياتهم.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يؤلمنا جدا سقوط كل شهيد أو أي شهيد في مصر سواء الجيش أو الشرطة أو المواطنين العاديين ولكن عزائنا كلنا أن ده كان تمن مش بسيط عشان الوطن ده يبقى عايش بفضل الله وبفضل تضحياتهم.