وزير الداخلية: تطوير ميادين التدريب بكليات ومعاهد الشرطة

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إنه تم تطوير ميادين التدريب بكليات ومعاهد الشرطة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، أنه فى ضوء التوجيهات بضرورة الاهتمام برياضة الفروسية، والحفاظ على سلاسات الخيول العربية والتي هي فى الأساس مصرية، واتباع أحدث الطرق للحفاظ على السلالات النادرة منها، تم إنشاء محجر الشرطة البيطري وفقا لأعلي المقاييس الدولية وحصوله على اعتماد الإتحاد الأوروبي.

وتابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق: “فى هذا اليوم أتقدم بالشكر لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع الوزارة، وأتوجه بكل التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة وخالص الدعاء للمصابين الأبطال، والتهنئة لأولياء الأمور”.