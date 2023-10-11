عضو القومي للمرأة: مبادرة دوي لتمكين الفتيات جاءت للتعبير عن أنفسهن

قالت الدكتورة لبني خيري، عضو المجلس القومي للمرأة والمحاضر بالجامعة العربية، إن هناك مبادرات ومشروعات كثيرة تتعلم الفتيات من خلالها وتستطيع التعبير عن نفسها، ومنها مبادرة دوي لتمكين الفتيات فى المحافظات.

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك المبادرات أتت لتكون الفتيات مفيدة لنفسها ولمجتمعها، موضحة أن الضغوط التي كانت تتعرض لها الفتيات أكثر كانت ثقافية أو مجتمعية بدأت بالتحركات الكثيرة التي تحصل من مبادرات الدولة أن تنتزع.

وتابعت الدكتورة لبني خيري، عضو المجلس القومي للمرأة أن الأسر أصبحت الأن تدرك دور الفتاة وأهمية تعليمها وإستقلالها المادي.