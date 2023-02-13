شاهد.. قصة مؤثرة وملهمة من إحدى مستفيدات مبادرة دوي لتمكين الفتيات

كشفت آلاء ثروت، سفيرة المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الفتيات، قصتها الملهمة فى المبادرة، قائلة: إنها بدأت رحلتها مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ثم بدأت الدخول إلى دوائر تابعة لمبادرة دوى.

وأضافت آلاء ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي": "الموضوع شدني جدا، ثم بدأت أقوم بنشاطات فى قريتها نفسها ، بحيث تقوم بالتحدث مع الفتيات، وعمل نشاطات فى مديني، وأى ندوات كانت تنزلها مبادرة دوى فى المدارس كنت أحضرها معهم".

وتابعت: "لم يكن متعارف عليه اني أشارك فى مثل تلك الندوات أو المبادرات والخروج من المنزل، ولكن عندما أهلي وجدوا أني نجحت بدأوا يشجعوني، وهناك فتيات كثيرة تريد أن تكون مثلي".