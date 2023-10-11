رؤية استشرافية لانتصارات أكتوبر بعد نصف قرن ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "خمسون عاما علي حرب أكتوبر... رؤية استشرافية وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس الموافق ١٢ أكتوبر في بيت السناري بالقاهرة.



يدير الندوة د. أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث فيها كل من لواء دكتور محمد قشقوش واللواء طيار سمير عزيز، ود. طارق فهمي، ود. أحمد الشربيني.



يأتي انعقاد الندوة في سياق احتفال المكتبة بانتصارات اكتوبر، حيث نظم قطاع التواصل الثقافي العديد من الفعاليات شملت ندوات ومعارض، وجاء تنظيم هذه الندوة في بيت السناري لإتاحة المجال أمام المثقفين والباحثين والاعلاميين والشباب في القاهرة للمشاركة في فعالية تجيب على الأسئلة المستقبلية حول نتائج انتصارات اكتوبر، والدروس المستفادة بعد مرور نصف قرن.



وقال د. سامح فوزي، كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية ومنسق الندوة:" يواكب هذه الندوة صدور العدد الخاص من مجلة ذاكرة مصر التي تصدرها المكتبة، وقد تناول بأقلام كبار الخبراء والباحثين انتصارات أكتوبر من مختلف المناحي، والتجليات الابداعية لها، والإنتاج الثقافي الذي أحاط بها، وهو يمثل فرصة مهمة لجيل الشباب الذي لم يعاصر هذا الحدث المجيد في تاريخ الأمة المصرية ان يطلع علي انتصارات أكتوبر عسكريا، ويتعرف علي أبرز الأعمال الأدبية والفنية التي حملت روح أكتوبر، فضلا عن الشخصيات البارزة، ومساندة الدول العربية، والتغطية الصحفية طيلة فترة الحرب، ومذكرات القادة العسكريين."