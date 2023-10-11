مع استعداد بلينكن للسفر.. وزير الخارجية البريطاني يصل إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية جيمس كليفرلي، وصل إلى إسرائيل؛ في إشارة إلى تضامن المملكة المتحدة الثابت مع الاحتلال، في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، أن كليفرلي وصل إلى الكيان الصهيوني في خضم تصعيد الصراع بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة.

ومن المقرّر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة اليوم إلى الاحتلال الإسرائيلي والأردن تمتد إلى 13 أكتوبر الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن بلينكن سيبحث في إسرائيل الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها، كما سيشدد على الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سأزور إسرائيل اليوم وأناقش الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها والتأكيد على دعم الولايات المتحدة له".