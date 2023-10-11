جامعة حلوان: خطة لدعم تنافسية الباحثين بالمنح الدولية

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن استعداده لإطلاق العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية هذا العام لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين .



وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

جدير بالذكر انه شهد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، توقيع عقد ضمن بروتوكول التعاون بين الجامعة وشركة سياحية برئاسة الدكتور محمد عبد الدايم عبدالواحد بصفته المدير الرئيسى للشركة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتطوير الخدمات السياحية وتعزيز التعاون بين الجامعة والشركة في هذا القطاع.

وينص البروتوكول على التعاون فى العديد من المجالات ومنها الخدمات السياحية التي تعد باكورة التعاون بينهما، على أن تقوم شركة ماستر ترافيل بتنظيم الرحلات السياحية الجامعية الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها للسادة أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة والعاملين فيها وطلابها بناء على برامج سياحية بالاتفاق بين الطرفين، بجانب حجز تذاكر الطيران على جميع خطوط الطيران المحلية والدولية، وحجز الفنادق داخل مصر وخارجها، وتقديم خدمات النقل السياحى والليموزين، بالإضافة إلي تنظيم المعارض والمؤتمرات فى شتى المجالات.