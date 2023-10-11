السبت القادم.. مجلس الوزراء يكشف عن مفاجأة سارة للمصريين|فيديو

قال المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجموعات السلعية التي سوف يتم تخفيضها تتضمن العدس، والفول ومنتجات الألبان، المكرونة والزيت والسكر.

المتحدث باسم الوزراء: مبادرة خفض الأسعار تهدف إلى خفض 15 _25% من أسعار السلع الأساسية

وأضاف الخشن، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن مبادرة خفض الأسعار تهدف إلى خفض 15 _25% من أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن هناك تخفيضا أيضاً في أسعار الدواجن الحية والمجمدة و البيض.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة تهدف إلى خفض الأسعار ثم تثبيتها

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى، أن التخفيض سوف يتم تطبيقه ابتداءً من يوم السبت القادم، لافتاً إلى أن الدولة تهدف إلى خفض الأسعار ثم تثبيتها.