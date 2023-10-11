إعلام إسرائيلي: كذبنا على أنفسنا بأن تل أبيب قادرة على ردع المقاومة الفلسطينية

أفاد مراسل القناة 14 الإسرائيلية ، مساء اليوم الأربعاء، بعدم قدرة الاحتلال الإسرائيلي على ردع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقال: “كذبنا على أنفسنا عندما كنا نقول إن حماس تردعها إسرائيل”.

أفاد مراسل وكالة شهاب الإخبارية الفلسطينية، بشن طيران الاحتلال 4 غارات على محيط أبراج العودة والندى شمال قطاع غزة.

من جانبها أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس مسئوليتها عن قصف "تل أبيب" وعسقلان و"سديروت" برشقات صاروخية كبيرة ردًا على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "مفلاسيم".

