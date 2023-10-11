عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال يستخدم أسلحة خطيرة ومحظورة

الهلال الأحمر الفلسطيني: أخذنا على عاتقنا أن نكون المستجيب الأول في حالات الطوارئ|فيديو

غزة
غزة

قال محمد أبو مصبح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن المصادر الطبية الرسمية في قطاع غزة أعلنت، أن عدد الشهداء تجاوز الـ1000 شهيداً، و تجاوز عدد الإصابات الـ5000.

 الهلال الأحمر الفلسطيني:أخذنا على عاتقنا أن نكون المستجيب الأول في حالات الطوارئ


وأضاف محمد أبو مصبح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الوضع في غزة أصبح كارثياً من الناحية الطبية و الإنسانية، مؤكداً أن الهلال الأحمر الفلسطيني أخذ على عاتقه أن يكون المستجيب الأول في حالات الطوارئ.

الهلال الأحمر الفلسطيني:الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة خطيرة ومحظورة

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إلى، أن حجم الهجمة أكبر بكثير من السينريوهات التي تم إعدادها من خلال خطط الإستجابة و اتأهب للكوارث، لافتاً إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة خطيرة و محظورة.

 

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة عدد الشهداء حالات الطوارئ الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

احترس من هذا الدواء .. الصحة ترد على منشورات التحذير بالسوشيال ميديا|فيديو

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

بالصوت والصورة| حكاية ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا.. وهذه قصتها في الإسلام

الزمالك في يوم| أزمة حراس مرمي.. فتوح يصدم الأهلي.. ومرتضى منصور يشعل الانتخابات

ترشيحاتنا

هند الضاوي: أمريكا حولت دفة الصراع من روسيا وأوكرانيا للشرق الأوسط

الجمعة .. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لبحث التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

فضائح "ميتا".. إنستجرام وتيك توك يخنقان المقاومة الفلسطينية وسط استمرار العدوان الإسرائيلي

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

رد حاسم من الرئيس السيسي حول توطين الفلسطينيين في سيناء

بحب أخوها أكتر منها.. اعترافات صادمة لأب أقام حفلة تعذيب لصغيرته بالطالبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ