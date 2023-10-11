الهلال الأحمر الفلسطيني: أخذنا على عاتقنا أن نكون المستجيب الأول في حالات الطوارئ|فيديو

الاحتلال يستخدم أسلحة خطيرة ومحظورة

قال محمد أبو مصبح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن المصادر الطبية الرسمية في قطاع غزة أعلنت، أن عدد الشهداء تجاوز الـ1000 شهيداً، و تجاوز عدد الإصابات الـ5000.

الهلال الأحمر الفلسطيني:أخذنا على عاتقنا أن نكون المستجيب الأول في حالات الطوارئ



وأضاف محمد أبو مصبح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الوضع في غزة أصبح كارثياً من الناحية الطبية و الإنسانية، مؤكداً أن الهلال الأحمر الفلسطيني أخذ على عاتقه أن يكون المستجيب الأول في حالات الطوارئ.

الهلال الأحمر الفلسطيني:الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة خطيرة ومحظورة

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إلى، أن حجم الهجمة أكبر بكثير من السينريوهات التي تم إعدادها من خلال خطط الإستجابة و اتأهب للكوارث، لافتاً إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة خطيرة و محظورة.