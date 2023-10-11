الاحتلال يقتحم المنازل في قصرة جنوب نابلس .. شاهد

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة قصرة جنوب نابلس اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الشهداء لـ 1127 بالإضافة إلى 5339 آخرين.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت في وقت سابق أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلاً.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى توقّف خدمات المختبر وبنوك الدم في 58 مختبراً وبنك دم.