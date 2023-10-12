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رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة مع الحليب؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتهالرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد مشروب الحلبةمع الحليب .


 

فوائد مشروب الحلبة مع الحليب :-

· يحتوي على مركبات تفتح الشهيّة، مما يعمل على تناول كميّات أكبر من الطعام، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو من الطرق السريعةوالفعّالة للتخفيف من النحافة.

· يحفّز إدرار الحليب عند المرأة المرضع، ويعوّض العناصر التي فقدتها أثناء الحمل.

·  يقلل من خطر الإصابة بتكسّر الأسنان، والأظافر؛ وذلك لاحتواء الحليب على المعادن الأساسيّة لنموّ وتقوية الأسنان، كما يحتوي الحليبعلى بروتين الكازيين الذي ينتج طبقة على سطح المينا، ممّا يحمي الأسنان من التآكل، ويقلل من خطر إصابتها بالتسوّس.

·يساهم في خفض مستويات الكوليسترول، والدهون الضارّة في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

·يساعد على تليين الأمعاء، ويُسهّل عملها، ويخفف من حموضة المعدة، والأعراض التي تصيب مرضى القولون.

·  التخفيف من عسر الهضم من خلال تحفيز إفراز إنزيمات الهضم.

·  يساهم في زيادة صحة الوظائف الدماغية، ويعمل على تعزيز المزاج، ويحفّز النشاط العضليّ.

· يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز العصبيّ، ويخفف من التوتر، والقلق، والإجهاد الناتجين عن الضغط النفسيّ.


 

طريقة تحضير مشروب الحلبة والحليب:-

المكوّنات :-

ملعقة كبيرة من حبوب الحلبة. كوبان من الماء. كوبان من الحليب. عسل (حسب الرغبة).

طريقة التحضير:-

نضع الحلبة والماء في وعاءٍ على نارٍ متوسطةٍ، ونتركها حتّى تغلي مدّة ربع ساعة. نضيف الحليب إلى الحلبة ونتركها مدّة خمس دقائق. نصفّي الحلبة، ونحلّيها بالعسل."

إدرار الحليب الحلبة مع الحليب التوتر والقلق الضغط النفسي القلب والشرايين

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