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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من نقابة المعلمين| صور

وفد المعلمين
وفد المعلمين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي / عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وفِي إطار اللقاء قدّم التحية والترحيب للوفد بزيارتهم لمقر الحملة، مؤكداً أن هناك الكثير الذي يمكن أن نفعله لمعلمينا من خلال حوار شامل يتم الاستماع فيه لمعلمين مصر وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية، مشيراً إلى أن ملف التعليم يعد أحد أهم ركائز الحملة ورؤية المرشح، معبراً عن تقديره لقيمة المعلم في المساهمة في نهضة الأمم، حيث أن التعليم قضية أمن قومي، وهى أساس البناء الصحيح لأى دولة.

ومن جانبه، أكد وفد نقابة المعلمين أنهم لديهم الامكانيات اللازمة لتوعية المواطنين وخاصة فئة المعلمين بحقوقهم الدستورية من خلال المشاركة في الايجابية في الاستحقاقات الدستورية، إذ تحرص النقابة على عمل دورات تدريبية داخل مقر النقابة بفروعها في المحافظات لرفع الوعي القومي لدى المعلمين.
#عبد_الفتاح_السيسي 
#تحيا_مصر

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