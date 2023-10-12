محمد بن زايد وبايدن يبحثان الوضع في فلسطين

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "أولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية في ظل التطورات في المنطقة"، والعمل على إيجاد "أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن رئيس دولة الإمارات والرئيس الأميركي "بحثا تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف، والذي سيكون له عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وتطرق الاتصال إلى أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد، وفق ما نقلته "وام".

كما بحث الرئيسان خلال الاتصال "علاقات الصداقة ومسار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات دعمها وتنميتها في مختلف المجالات".