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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ايجاس تستضيف معرض وندوة تعريفية عن منتجات زيوت شركة كارجاس

صدى البلد

استضافت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، التابعة لوزارة البترول، معرض وندوة تعريفية عن منتجات الزيوت الخاصة بشركة كارجاس بمقر الشركة على مدار يومين من 11 أكتوبر الى 12 أكتوبر 2023  تحت رعاية الدكتور المهندس مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة. 

 وقد افتتحت المعرض  هويدا كمال مساعد رئيس الشركة للأجور والاستحقاقات نيابة عن رانده صبره نائب رئيس الشركة للشئون الإدارية  وذلك في اطار استراتيجية وزاره البترول والثروة المعدنية بضرورة التكامل والتعاون بين شركات القطاع لمواكبه التطوير الذي يشهده قطاع البترول حاليا .


ويضم معرض منتجات " كارجاس" أنواع زيوت مختلفة متخصصة لمحركات السيارات الخاصة بالبنزين والغاز الطبيعي والديزل وتمتاز منتجات كارجاس  بالجودة العالية والسعر المناسب ومطابقاتها للمواصفات القياسية والجودة والمعايير العالمية.


كما عقدت شركه كارجاس ندوه تعريفيه بأنشطة الشركة وبزيوت(Bp  فيسكو) والتي تنتجها الشركة بموجب تصريح من شركه بي بي العالمية .  

وجدير بالذكر ان شركه كارجاس تعد من أهم الشركات في مصر والشرق الأوسط وافريقيا التى تعمل في مجال الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئه وتسويق الزيوت المعدنية للمحركات التى تعمل بالغاز الطبيعى مثل  زيت (فيسكو CNG) وهو زيت متعدد المحركات الوقود الثنائي البنزين والغاز الطبيعي و(فيسكو 5000 ) الذى تم تصنيعه من افضل الزيوت الاساسيه بأستخدام إضافات تخليقية عالية الجودة وكذلك (فانيلاس مونو) وهو احدي زيوت محركات الديزيل و يعد زيت احادي الدرجه متميز الاداء عالي الجودة ويصلح لمحركات الديزيل التي تعمل بالتربو والحقن المباشر وتأتي الندوة استمرارا لحملة تنشيط ودعم المنتج المصري.

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس وزارة البترول والثروة المعدنية كارجاس محركات الديزيل

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