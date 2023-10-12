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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين الشعب الجمهوري بالجيزة: قرارات خفض أسعار السلع وتعليق الجمارك تؤدي لتراجع التضخم

المستشار أحمد حبيب
المستشار أحمد حبيب

يثمن المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء والتي جاء أولها خفض أسعار بعض السلع الأساسية منها الفول، العدس، الألبان والجبن، المكرونة، والسكر، الزيت، الذرة، إضافة للدواجن والبيض، مضيفا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام ومناسب وذلك من أجل تخفيف العبء المعيشي عن الأسر، إضافة إلى أنها ستعمل على خفض معدل التضخم بلا شك خلال الأيام القادمة .

وأضاف حبيب، أن المبادرة قوية ستعمل على خفض أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مما يعمل على خلق مردود إيجابي على ميزانية المواطن البسيط، مضيفا أنها أيضا تعمل على ضبط الأسواق والسيطرة عليها كما أنها ستواجه المحتكرين من التجار بالأسواق، مشيرا إلى أن المبادرة ستعمل على القضاء على جشع التجار وستجبرهم على تخفيض الأسعار بحيث يتربحون من هامش الربح وليس فرض فروق كبيرة في الأسعار ما بين المنتج والمستهلك ما يعود على المواطنين بخفض الأسعار بالأسواق عامة .

ولفت حبيب، إلى أن المبادرة تضمن سلعا ضرورية وأساسية تستعملها كل الأسر المصرية يوميا ولا يستغني عنها المواطن وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي على ميزانية المواطن البسيط وخاصة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة، إضافة إلى أنها ستعمل على إعادة التوازن إلى السوق المحلي وضبط أسعار كافة السلع والمنتجات، إضافة إلى خلق منافسة بين التجار وبعضهم البعض في الأسواق ما يكافح جشع التجار ويخفض الأسعار بشكل يرضي المواطن، مضيفا أن هناك بعض التجار يستغل الأزمة الاقتصادية ويقوم بتخزين بعض السلع ليقل المعروض منها بالأسواق فيرتفع سعرها رغم أن إنتاج المحاصيل الزراعية وفير هذا العام وليس هناك أزمة أو نقص في المعروض.

كما أشاد حبيب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الثاني وهو تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار قوي وجرئ يعمل على زيادة مستلزمات وخامات الإنتاج وبتكلفة أقل ما يخفض من تكاليف الإنتاج ويزيد من معدلات التشغيل بالمصانع ويساهم في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار رخيصة، موضحا أن مردود هذه القرارات سيظهر خلال الأيام المقبلة بخفض معدلات التضخم بلا شك .

خفض أسعار حزب الشعب الجيزة

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