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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة

صدى البلد

انتشرت الكثير من تحذيرات تناول سمكة الارنب  السامة أو انواع السمك السام الممنوع تناولها أو شرائها ولذلك نصحت الدكتورة شيرين زكي رئيس قسم سلامة الغذاء منشور عن نصائح  مهمة عند تناول أي اسماك مجهولة بالنسبة لك والشعور بأي من الأعراض التالية :

اسهال
آلام بالبطن
غثيان
قيئ
تنميل في الشفاه
تنميل في سائر الجسم
اضطراب وانخفاض في معدل ضربات القلب

عليك بالتوجه فورا لأقرب مستشفى وأن تذكر  شكوكك في إحتمالية  التسمم بتلك السمكة حتى تتلقى الإسعافات الأولية التي قد تنقذ حياتك  .

 السمكة لا ترياق لها ولا يوجد حتى الآن علاج من سمها الذي يقتل في خلال ساعات  لذلك لا تغامر بحياتك وحياة اولادك وتناول انواع الأسماك التي تعرفها وابتعد عن فيليه الأسماك مجهول المصدر ، استخدم الفيليه المجمد الخاص بالشركات المعروفة أو قم بشراء الأسماك واطلب من البائع تجهيز الفيليه أمامك .

 

الاسعافات السمك السمكة الفيليه المجمد أنواع الأسماك انواع السمك تسمم سمكة الأرنب السامة سمكة الارنب

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