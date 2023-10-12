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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

17 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس الاداره..

الشباب والرياضة تجري أول انتخابات إلكترونية لجمعية المرشدات الكشفية

صدى البلد

تجرى وزارة الشباب والرياضة، غدا الجمعة، أول انتخابات بالتصويت الإلكترونى لاختيار مجلس إدارة جمعية الكشافة والمرشدات على مستوى الجمهورية والتى يتسابق عليها 17 مرشحة، منها 2 على الرئاسة و3 على منصب النائب و 12 على العضوية، تحت إشراف قضائى من هيئة النيابة الإدارية وبالتعاون وزارة التخطيط.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماعا مع ممثلى هيئة  النيابة الإدارية وممثلى وزارة التخطيط لمتابعة الاحراءات التى تتخذها اللجنه المشتركة لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطى  وأكد وزير الشباب  على أننا فى عصر الجمهورية الحديدة فلابد وأن يتم تطبيق التحول الرقمى واستخدام التصويت الالكترونى فى جميع الانتخابات المتعلقة بالهيئات الشبابية والرياضية وذلك وفقا لسياسة الدولة ورؤية مصر 2030 .

وتم تكليف كل من أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والمستشار علاء المهدى مستشار الوزير وعماد حسين مدير عام الإحصاء والنشر الإلكتروني وطارق عبد الموجود مدير عام الهيئات بالإشراف على الانتخابات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن من يحق لهم التصويت في الانتخابات يصل عددهم 338 عضوا يختارون رئيسا وأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وتقدم على الرئاسة كل من الدكتورة جيهان أنور ونادية جمعة محمود 

وعلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة:
حنان محمد سيد البغدادي وسامية أبي الفتوح عبد الوهاب وهبة مصطفى عثمان

المرشحون فوق السن: 
أماني فؤاد ودينا إبراهيم ونسرين زكريا ونهى محمود وهاله عبد الحكيم.

المرشحون تحت السن: 
آلاء حمدي وداليا أحمد رشدي وعبير أحمد حسن ومروة مصطفى 
وهاجر محمد وهدير سمير وهدير هشام.

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