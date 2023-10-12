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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسوا منها .. أطعمة تدمر الأعصاب

الاعصاب
الاعصاب

تعد آلام الأعصاب من أكبر المشكلات الصحية التي تواجه الإنسان، حيث إنها تؤثر على معظم أجزاء الجسم.

وما لا يعلمه الكثير من الاشخاص، أن هناك مجموعة من الاطعمة تلعب دورا في زيادة الشعور بضعف الأعصاب وآلامها.

ووفقا لما جاء في موقع lluh.org نعرض لكم الأطعمة التي تسبب أكبر قدر من ألم الأعصاب.


الأطعمة الصحية ليست شيئا واحدًا يناسب الجميع فبعض الأطعمة مثل الفواكه يمكن أن تكون مفيدة للبعض بينما بالنسبة للآخرين مثل أولئك الذين يعانون من الاعتلال العصبي السكري، فإن الكثير من السكر لا يزال يسبب الالتهاب وآلام الأعصاب أكثر من الأشياء الأخرى.

إليكم أهم الأطعمة التي تزيد من احتمالات حدوث آلام الأعصاب بشكل عام.

المحليات الصناعية
الألبان
الأطباق التي تحتوي على  الجلوتين  (الحبوب، البسكويت، الحبوب، المكرونة، صلصة السلطة، الخ)
المنتجات عالية السكر (الفواكه المعلبة والجرانولا والعصير والكاتشب والصودا وألواح البروتين وما إلى ذلك)
الدهون المتحولة والمشبعة (المخبوزات التجارية، زيت جوز الهند، الأطعمة المقلية، السمن النباتي، إلخ.)

يعد مرضى السكري وكبار السن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بآلام الأعصاب.
 

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