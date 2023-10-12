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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

نسمة محجوب
نسمة محجوب

تلقت المطربة نسمة محجوب العزاء فى والدها المخرج الراحل علاء محجوب مساء اليوم وتحديدا بعد صلاة المغرب داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص عدد من أصدقاء نسمة محجوب على تقديم واجب العزاء وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والإعلامية منى الشاذلي والمطربة ساندي، هذا بالإضافة إلى أصدقائها من خارج الوسط الفني.

 

تشييع جثمان والد نسمة محجوب 

 

وشيعت نسمة محجوب جثمان والدها إلى مثواه الأخير أمس الأربعاء من مسجد الحصري بأكتوبر، وسط حالة من الحزن الشديد، حيث انهارت الفنانة نسمة محجوب من البكاء لحظة وصول جثمان والدها إلى المسجد، وحاول الأصدقاء تهدئتها.

 

وفاة والد نسمة محجوب 

 

 نشرت الفنانة نسمة محجوب أول تعليق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد وفاة والدها المخرج علاء محجوب.

وقالت نسمة محجوب: إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون.. توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب برجاء خالص الدعاء له بالرحمة و المغفرة... سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق). 

عزاء والد نسمة محجوب

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وفاة والد نسمة محجوب والد نسمة محجوب نسمة محجوب المخرج علاء محجوب منى الشاذلى ساندي

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