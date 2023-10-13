حافية القدمين .. هدى الإتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

خطفت الفنانة هدي الإتربي انظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها.

وتألقت هدى الإتربي علي شاطئ البحر بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا دون أكمام عارى الكتفين والصدر باللون الأسود لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و كشف عن جمالها، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمالها.



يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي،وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراءرخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.