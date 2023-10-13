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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دعمًا لغزة.. عَلَم فلسطين يزين حساب حسين الشحات |صورة

حسين الشحات
حسين الشحات

أعلن حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، نجم المنتخب الوطني، مساندته للمقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقام الشحات بوضع علم فلسطين صورة شخصية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام بدءاً من الاثنين الماضي، خلال فترة التوقف الدولي لخوض أجندة شهر أكتوبر الجارى للمنتخبات القومية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا بافتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

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IMG_٢٠٢٣١٠١٣_٠١٣٤٢٦
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