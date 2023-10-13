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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب آمبر هيرد.. إيلون ماسك هدد بحرق موقع تصوير Aquaman| القصة الكاملة

صدى البلد

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وقوع أزمات في موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم Aquaman، الذي يقوم ببطولته جيسون موموا، وبشكل غريب استطاعت آمبر هيرد الاحتفاظ بدورها بعد انتهاء أزمتها مع جوني ديب وسط تكهنات عديدة بطردها من فريق العمل. 

 

ونشرت عدد من المواقع الأجنبية، أخبارا عن تدخل إيلون ماسك حبيب آمبر هيرد السابق بشكل عنيف لضمان استمرار مشاركتها في فيلم Aquaman.

 

وقالت مصادر لمجلة فاريتي، إن بالفعل تم استقطاع مشاهد آمبر هيرد في الفيلم لعدم وجود كيمياء بينها وبين بطل العمل جيسون موموا، لولا تدخل إيلون ماسك. 

 

فيلم Aquaman and the Lost Kingdom المقرر عرضه يوم 20 ديسمبر المقبل، تلعب فيه آمبر هيرد التي تبلغ من العمر 37 عاما، دور ميرا حبيبة أكوا مان.

 

 

إيلون ماسك الذي تبلغ  ثروته 252 مليار دولار، طلب إرسال خطاب إلى شركة وارنر بروس، يهدد فيه بإحراق مكان التصوير وهدمه رأسا على عقب حال لم تتم إعادة آمبر هيرد إلى دورها في الجزء الثاني من الفيلم.

 

وبعدها تراجعت وارنر بروس عن نيتها لإقصاء آمبر هيرد، وقامت بتصوير مشاهدها، لكن من المرجح أن دورها تم تقليصه بشكل كبير. 

 

التقى إيلون ماسك بحبيبته السابقة آمبر هيرد عام 2012، وسط علاقتها المضطربة مع جوني ديب، وعندما انتهى زواجها بنجم هويوود، بدأت في قضاء الوقت مع الملياردير ثم تواعدها لمدة 12 شهرا بين عامي 2017 و2018.

 

فيلم Aquaman and the Lost Kingdom الذي بلغت ميزانيته 215 مليون دولار، شهدت كواليسه الكثير من الأحداث التي كادت أن تعوق الانتهاء منه، أبرزها اعتياد البطل جيسون موموا على تناول الخمور بشكل كثيف ومحاولة طرد آمبر هيرد من موقع التصوير. 

 

ورغم عدم تعليق جيسون موموا على هذه الأقاويل، إلا أن الشركة المنتجة حرصت على التأكيد على أن بطل العمل كان منشغلا في تصوير دوره ولم يتناول سوى البيرة من وقت لآخر، ولم يظهر في حالة سكر أثناء التصوير أبدا. وأن بطلي الفيلم كانا على توافق تام.

 

ظهرت كل هذه الأقاويل بعدما تم الكشف عن ملاحظات طبيب آمبر هيرد النفساني التي ظهرت أثناء محاكمتها الشهيرة أمام جوني ديب، وقالت فيها إنها عانت من محاولة الطرد من فريق فيلم أكوا مان ومعاملة جيسون موموا السيئة معها.

Aquaman Aquaman2 جيسون موموا آمبر هيرد جونى ديب إيلون ماسك

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