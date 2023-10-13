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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد لطيف يكشف بالتفاصيل أين ذهبت أموال صفقة إمام عاشور؟

خالد لطيف
خالد لطيف

رد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، والمرشح على منصب العضوية في الانتخابات القادمة على التساؤلات بشأن مستحقات صفقة بيع إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي.

وقال خالد لطيف فى تصريحات تلفزيونية "خالد لطيف: فلوس إمام عاشور استلمتها رابطة الأندية وسددنا بها مرتب فيريرا والأجانب".

وكان إمام عاشور، قد رحل عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى ميتلاند الدنماركي، بقيمة 3 ملايين دولار.

ومن المقرر أن تقام انتخابات القلعة البيضاء خلال الشهر الجاري، خاصة يوم 20 أكتوبر 2023، لتحديد مصير مجلس الإدارة الجديد لقيادة نادي الزمالك.
 

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