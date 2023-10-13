عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأزهر للفتوى: رسول الله ضرب لنا أروع الأمثلة في حفظ الأمانات

أحمد المشد عضو مركز
أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأمانة تعرف بأنه ما يجب على الإنسان أداءها والحفاظ عليها، متابعا أن دور الإنسان الحفاظ على الأمانة وردها إلى أهلها.


واستشهد بقول الله عز وجل:"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً".

 

وأضاف أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الأمانة لها العديد من الصور والمعاني، ولا تقتصر على حفظ الأمانة وردها لأصحابها، متابعا: رسول الله ضرب لنا أروع الأمثلة في حفظ الأمانات.

 

واسترسل: يجب علينا أن نتعلم من رسول الله كيفية حفظ الأمانة ومعاملة الناس بالفضل وليس بالسوء.

الأزهر الأمانة الشيخ أحمد المشد حفظ الأمانات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

ترشيحاتنا

بيان عاجل من وزير الخارجية اللبناني بشأن تصعيدات الاحتلال في غزة

انطلاق فعاليات البطولة الأفريقية للترايثلون المؤهلة لأولمبياد باريس

وزير المالية: طرحنا 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 17 مسجدا اليوم

عاجل.. تعرض دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية لدى الصين لعملية طعن

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للحد من الكوارث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها فورا| أخطاء شائعة تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل

فلسطيني محتضنا جثة رضيعته: كلنا هنموت ونجيلك| شاهد

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

طريقة عمل البيتزا السريعة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ