الأزهر للفتوى: رسول الله ضرب لنا أروع الأمثلة في حفظ الأمانات

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأمانة تعرف بأنه ما يجب على الإنسان أداءها والحفاظ عليها، متابعا أن دور الإنسان الحفاظ على الأمانة وردها إلى أهلها.



واستشهد بقول الله عز وجل:"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً".

وأضاف أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الأمانة لها العديد من الصور والمعاني، ولا تقتصر على حفظ الأمانة وردها لأصحابها، متابعا: رسول الله ضرب لنا أروع الأمثلة في حفظ الأمانات.

واسترسل: يجب علينا أن نتعلم من رسول الله كيفية حفظ الأمانة ومعاملة الناس بالفضل وليس بالسوء.