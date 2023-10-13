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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشعر بخيبة أمل كبيرة.. إسرائيل في حالة صدمة من موقف الصين

الصين واسرائيل
الصين واسرائيل

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلي، اليوم الجمعة،  عن "خيبة أملها العميقة" في مكالمة مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط بسبب عدم إدانة الصين لهجوم حماس.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في البيان: "أعرب السفير عن خيبة أمل إسرائيل العميقة من الإعلانات والبيانات الصينية حول الأحداث الأخيرة في الجنوب، حيث لم تكن هناك إدانة واضحة لا لبس فيها للمذبحة الرهيبة التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين الأبرياء واختطاف العشرات منهم في غزة".


وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها كانت تتوقع أن ترى "إدانة أقوى" لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من الصين، وهي دولة تعتبرها صديقها.


وقال يوفال واكس، وهو مسؤول كبير في السفارة الإسرائيلية في بكين، اليوم الأحد، في تصريح صحفي: "عندما يتم  إنهاء حياة الناس في الشوارع، فهذا ليس الوقت المناسب للدعوة إلى حل الدولتين".


وكانت وزارة الخارجية الصينية قد حثت الأطراف المعنية على التزام الهدوء وإنهاء الأعمال العدائية على الفور لحماية المدنيين.

 

 وأضافت أن "الطريق الأساسي للخروج من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطين المستقلة".

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